وزراء في حكومة السوداني يكشفون ذممهم المالية للنزاهة

2022/10/31 | 14:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الاثنين، عن إفصاح وزراء الدفاع

والتخطيط والاتصالات والهجرة

والمُهجَّرين عن ذممهم الماليَّة بعد

تسنمهم المسؤوليَّة.

وأشارت دائرة وقاية الهيئة خلال بيان

ورد لوكالة

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