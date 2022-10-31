2022/10/31 | 14:53 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بلغت عائدات العراق من تصدير النفط
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفعت بنسبة 70.6% عن العام الماضي.. تعرف على عائدات النفط العراقي خلال 9 أشهر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الخام، خلال 9 أشهر من العام 2022، أكثر من
90 مليار دولار أمريكي.
ووفقا لإحصائية صادرة عن شركة "سومو"،
فإن "ايرادات النفط العراقي المصدر خلال
التسعة اشهر الاولى من ال
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفعت بنسبة 70.6% عن العام الماضي.. تعرف على عائدات النفط العراقي خلال 9 أشهر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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