ارتفعت بنسبة 70.6% عن العام الماضي.. تعرف على عائدات النفط العراقي خلال 9 أشهر

2022/10/31 | 14:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت عائدات العراق من تصدير النفط

الخام، خلال 9 أشهر من العام 2022، أكثر من

90 مليار دولار أمريكي.

ووفقا لإحصائية صادرة عن شركة "سومو"،

فإن "ايرادات النفط العراقي المصدر خلال

التسعة اشهر الاولى من ال

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