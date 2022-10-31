تخصيصات وزارة التعليم للرواتب.. ولامكان للبحث العلمي.. مرتضى العزاوي

2022/10/31 | 15:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب مرتضى العزاوي:

وزارة التعليم العالي و (البحث العلمي)

حسب بيانات وزارة المالية في ما يخص النفقات التشغيلية و كذلك الاستثمارية لأول ٧ اشهر من عام ٢٠٢٢:

الإنفاق الكلي=ترليون و ٥٢٩ مليار دينار

الإنفاق التشغيلي=ترليون و ٥٠٩ مليار دينار

رواتب الموظفين=ترليون و ٥٠٣ مليار دينار

نسبة الرواتب من الانفاق الكلي=٩٨%

نسبة الرواتب من الانفاق التشغيلي=٩٩%

فاتورة رواتب وزارة التعليم العالي و (البحث العلمي) هي ثالث اكبر فاتورة رواتب بعد وزارة الداخلية و وزارة الدفاع و هي أعلى من التربية و الصحة و غيرها من الوزارات.

البحث العلمي كاعد بزاوية الجامعات يلطم على حظه.

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