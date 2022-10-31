العراق.. اعتقال

2022/10/31 | 15:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، الاثنين، القبض على القيادي الإرهابي "أبو حمزة المتويتي"

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