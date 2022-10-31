إحباط مخطط لاستهداف مدينة عراقية بالأحزمة الناسفة

2022/10/31 | 15:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أحبطت قوة مشتركة من اللواء 41 في الحشد الشعبي والأمن الوطني، اليوم الاثنين، مخططا داعشيا لاستهداف ناحية يثرب بالأحزمة الناسفة.وبحسب بيان لهيئة الحشد الشعبي، تلقته ايرث نيوز، فقد “فذت القوة المشتركة عملية امنية خاصة بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، ضبطت خلالها حزامين ناسفين في منطقة الشهابي جنوب سامراء”.

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