أكثر من 200 مليون دولار .. مبيعات البنك المركزي العراقي اليوم

2022/10/31 | 15:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بلغت مبيعات البنك المركزي من الدولار، اليوم الاثنين، أكثر من 200 مليون دولار.



كما أن “البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 201 مليون و990 الفا و300 دولار أمريكي، غطاها بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

بالإضافة إلى ان معظم هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 183 مليوناً، و490 الفا و300 دولار، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 18 مليونا و500 الف دولار.



، كما ان 27 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و12 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 82 شركة توسط.

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