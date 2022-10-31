2022/10/31 | 15:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تخطط شركة تويتر لبدء فرض رسوم بحوالي 20 دولاراً شهرياً رسوم تحقق من هوية صاحب الحساب.ووفقاً لأشخاص مطلعين وبحسب المراسلات الداخلية، فإن التوجيه هو تغيير «تويتر بلو»، وهو الاشتراك الاختياري بقيمة 4.99 دولار شهرياً لفتح ميزات إضافية، إلى اشتراك برسوم أكبر.ومن المخطط حالياً تحصيل 19.99 دولار مقابل اشتراك «تويتر بلو» الجديد، وبموجب الخطة الحالية سيكون أمام المستخدمين الذين تم التحقق منهم 90 يوماً للاشتراك أو فقد شارة التحقق الزرقاء الخاصة بهم.ويوم الأحد تم إنذار الموظفين العاملين في المشروع بالوفاء بالموعد النهائي في 7 نوفمبر لإطلاق الميزة، وفي حالة لم يلتزم الموظفون المعنيون بالموعد النهائي فسيتم طردهم بواسطة إيلون ماسك المدير التنفيذي الجديد.وكان ماسك واضحاً في الأشهر التي سبقت الاستحواذ في أنه يريد تجديد طريقة التحقق من حسابات تويتر والتعامل مع الروبوتات، وغرد على تويتر يوم الأحد: «يجري الآن تجديد عملية التحقق برمتها».أعلن إيلون ماسك على تويتر يوم الأحد، بعد أيام فقط من توليه إدارة إحدى أكثر منصات التواصل الاجتماعي تأثيراً في العالم، أن تويتر سيعدل عملية التحقق من المستخدمين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تويتر تخطط لفرض 20 دولاراً رسوماً شهرية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تويتر تخطط لفرض 20 دولاراً رسوماً شهرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).