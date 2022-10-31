مدرب برشلونة السابق: انتظرت تدريب ميسي 14 عاماً

2022/10/31 | 15:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الإسباني كيكي سيتين (64 عاماً) مدرب فياريال الجديد ومدرب برشلونة سابقاً، عن ندمه على عدم ترك برشلونة قبل طرده.



وأضاف: «إذا شاهدت الأمور لا تسير بشكل جيد فعليك أن تستقيل ولا تكن خبيثاً، لكن برشلونة كان حلمي وكان من الصعب الفوز بهذا المنصب وقرار تركه أصعب».وأكد المدرب بعد عامين من تركه المنصب معاناته مع قوة اللاعبين في غرفة الملابس، وقال: «تذهب لفريق فاز بكل الألقاب في 15 إلى 20 سنة ولديهم عادات متجذرة لم يسبق لي أن رأيتها، ليس من السهل على المدرب تغيير أشياء لا تتغير».وعن علاقته بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي تردد أنه تشاجر معه أثناء عمله في الكامب نو، قال سيتين: «لا جدوى من الحديث بالسوء عن ميسي، فهو بالنسبة لي كان بهجة مشاهدة برشلونة على مدى 14 عاماً.



انتظرت 14 عاماً كي ألتقي به وهذا هو ما أريد أن يعلق في ذاكرتي عن ميسي».وعند سؤال سيتين عما إذا كان ميسي أشعره بخيبة أمل أجاب بتحفظ: «لا يمكنني تقييم هذا، لكن صحيح هناك أمور حصلت معه، كما حصلت مع لاعبين آخرين.



أنا كمدرب أحظى برضى البعض وغضب بعض آخر، وعلـيّ إيجاد طريقة للتعامل معهم جميعاً، قطعاً سيكون لاعب أو آخر الأصعب في العمل معه، لكن لو عرض علي تدريب برشلونة من جديد لفعلت؛ لأنني تعلمت من تجربتي معه وسيجعلني هذا مدرباً أفضل».وعن رأيه في خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ علق مدرب فياريال: «البايرن فريق كبير وبرشلونة ما يزال يحتاج للمزيد كي ينافس في أوروبا.



الجميع يفهم أن برشلونة يمر بمرحلة تحول وهذا يحدث في كل الفرق، الوضع المالي يؤثر أيضاً، وأنا أشير إلى هذا لأنهم لم يسددوا لي كل ما هم مدينون لي به.



عقدنا تسوية وهناك خطة للدفع على 3 سنوات، وأخبرتهم بالدفع لي عند اليسر».

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