الصومال تطلب المساعدة من المجتمع الدولي بعد نكبة التفجير المزدوج

2022/10/31 | 15:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقديشو, 31-10-2022 (أ ف ب) – ناشد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود المجتمع الدولي تقديم المساعدة للمصابين في هجوم بسيّارتَين مفخّختَين أسفر عن مقتل مئة شخص السبت في العاصمة مقديشو، في الوقت الذي تواصل فيه الجرافات الاثنين تمشيط موقع الانفجار بحثاً عن ضحايا تحت الأنقاض.وتبنّت حركة الشباب الإسلامية المتطرفة الهجوم، الأكثر دموية منذ […]

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