حارّة ومحروقة ومقرمشة..

2022/10/31 | 15:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن إعداد الباستا بكافة الأشكال، والأحجام، والصلصات.لكن لطالما كانت المرحلة الأولى من إعداده ابسيطة ومختبرة وصحيحة..وقوامها: ضع المكوّن الرئيسي (الباستا) في وعاء من الماء المغلي المملح.

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