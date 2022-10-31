الإعلام الأمني تكشف عن أسباب انفجار الصهريج شرقي بغداد (فيديو)

2022/10/31 | 15:30 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاثنين، عن أسباب انفجار الصهريج الذي حصل يوم السبت الماضي شرقي بغداد.

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