2022/10/31 | 15:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: تشير تقارير إلى أن العراقيين ينفقون يوميا ما يزيد على مليون...

ظهرت المقالة العراقيون يدخنون مليون سيجارة يوميا ويعزونها الى القلق والتوتر! أولاً على المسلة.

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