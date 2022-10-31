2022/10/31 | 15:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: يطرح السؤال فيما اذا قرار محمد شياع السوداني باختيار مدير مكتب...

ظهرت المقالة مديرو المكاتب في الوزارات أقوى من الوزراء أولاً على المسلة.

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