أمريكا تدعو أوروبا لتقييد الصادرات إلى الصين

2022/10/31 | 15:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة طرحت على حلفائها الأوروبيين فكرة استخلاص الدروس من نظام القيود على الصادرات التي يفرضها الاتحاد على روسيا، لاستهداف الصين.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن المصادر أن هذه المحادثات جاءت في الوقت الذي يتفاوض فيه المسؤولون في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على جدول أعمال المنتدى التجاري الأمريكي الأوروبي في ديسمبر(كانون الأول) المقبل.

يذكر أن الحلفاء يتعاونون في فرض قيود على الصادرات إلى موسكو منذ غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا في أواخر فبراير(شباط) الماضي.



في حين تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدام نفس نظام تبادل المعلومات والتنفيذ المنسق للعقوبات لفرض قيود ثنائية على الصادرات إلى الصين.

وأضافت المصادر أن الاتحاد الأوروبي يرفض حتى الآن الفكرة بسبب اختلاف الظروف، لكن أحد المصادر قال إنه لا تزال هناك فرصة لفرض قيود على تصدير بعض السلع التي يمكن أن تستخدمها بكين لتعزيز قدراتها العسكرية.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي سالوني شارما رداً على أسئلة الصحافيين: “الولايات المتحدة لا تفكر في توسيع نطاق القيود على الصادرات إلى روسيا، وعلى الصين، ولم تطرح الأمر على الأوروبيين”.

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