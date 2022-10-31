وزير الزراعة يؤكد وضع الحلول المناسبة لمواجهة التحديات دعماً للإقتصاد الوطني

2022/10/31 | 16:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، اليوم الإثنين، في مقر الوزارة الجلسة الثالثة عشرة لهيئة الرأي، والاجتماع الأول بعد تسنمه مهام منصبه.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المتعلقة بالخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي و اتخاذ القرارات المناسبة لها.

وأكد العلياوي خلال الاجتماع “اهمية وضع الحلول المناسبة لمواجهة التحديات التي تقف عائقاً أمام تنمية النشاط الزراعي وتوفير المستلزمات الضرورية للعملية الزراعية بغية تأمين الأمن الغذائي المستدام دعماً للاقتصاد الوطني”.

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