أردوغان يتعهد بمواصلة عمل تركيا باتفاق الحبوب مع أوكرانيا رغم انسحاب روسيا

2022/10/31 | 16:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهدت تركيا بمواصلة العمل باتفاق الحبوب لنقل القمح من الموانيء الأوكرانية، قائلة إن انسحاب روسيا من الاتفاق "لن يكون مفيدًا".

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