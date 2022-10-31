2022/10/31 | 16:30 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المالكي يقود حراكا لعزل محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان | اخبار الثالثة 2022/10/31) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المالكي يقود حراكا لعزل محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان | اخبار الثالثة 2022/10/31) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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