2022/10/31 | 16:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: o_q6aek5Go0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دعوات الى اعادة اعمار المناطق التراثية في المحافظة تقرير انس الشرقي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دعوات الى اعادة اعمار المناطق التراثية في المحافظة تقرير انس الشرقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).