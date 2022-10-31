وزير النفط: حريصون على الاسراع في تنفيذ مفردات البرنامج الحكومي

2022/10/31 | 16:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد وزير النفط حيان عبد الغني، الاثنين، الحرص على الإسراع في تنفيذ مفردات البرنامج الحكومي.

وقالت وزارة النفط في بيان، إن "وزير النفط حيان عبد الغني استقبل في مكتبه اليوم، رئيس لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب يحيى احمد العيثاوي والنائب بهاء النوري".

واكد وزير النفط "حرص الوزارة على الاسراع في تنفيذ مفردات البرنامج الحكومي بما يخص قطاع النفط والطاقة، وأهمية تعزيز العلاقة والتعاون والشراكة مع رئيس واعضاء لجنة الطاقة في مجلس النواب المؤقر"، مشيرا الى "أهمية تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في النهوض بالقطاع النفطي وتطويره، من خلال تشريع القوانين اللازمة التي تحقق الاهداف والخطط التنموية الداعمة للاقتصاد الوطني وصولاً الى الاستثمار الامثل للثروة الوطنية".

من جانبه، اكد العيثاوي على "دعم اللجنة لجهود الوزارة في تنفيذ مشاريع زيادة الطاقة الانتاجية والتصديرية، واستثمار الغاز، وتطوير قطاع التصفية والبني التحتية والعمل على تشريع القوانين اللازمة".

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