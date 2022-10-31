الاتصالات تضع خطة عمل جديدة لمعالجة ضعف خدمة الانترنت

2022/10/31 | 16:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الاتصالات، الاثنين، عن وضع خطة عمل جديدة لمعالجة ضعف خدمة الانترنت.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري استقبلت اليوم، في مكتبها الرسمي الرئيس التنفيذي لشركة ايرثلنك علاء جاسم ومدراء شركات التجهيز الأخرى"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء الحديث عن خدمة الانترنت ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تقف خلفها".

وشددت الياسري "على وضع خطة عمل جديدة بين الوزارة وشركة ايرثلنك والشركات الأخرى، قابلةً لتطوير الخدمة المقدمة".

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