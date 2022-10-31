"صعود حاد".. التضخم في منطقة اليورو يتسارع إلى مستوى قياسي جديد

2022/10/31 | 16:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ارتفع التضخم في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، وفقا للتقديرات الأولية، بشكل حاد في أكتوبر 2022، إلى مستوى قياسي بلغ 10.7% من 9.9% في شهر سبتمبر الماضي.

وجاء ذلك بحسب بيانات نشرتها اليوم الاثنين وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات".

وكان المحللون توقعوا في استطلاع أجرته بوابة DailyFX أن يرتفع مؤشر التضخم في شهر أكتوبر 2022 إلى مستوى 10.2% فقط.

وبذلك يكون مؤشر التضخم قد سجل مستويات قياسية تاريخية جديدة في منطقة اليورو بعد أن بلغ مستوى 10.7% في أكتوبر 2022.

وللمقارنة فإن معدل التضخم في منطقة اليورو كان قبل عام في نفس الشهر (أكتوبر 2021) عند مستوى 4.1% على أساس سنوي.

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