2022/10/31 | 16:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزيرة الاتصالات تبحث مع شركة ايرثلنك معالجة ضعف خدمة الانترنت وسبل تعزيزها المركز الخبري الوطني.

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