الحشد والجيش ينفذان عملية امنية جنوب الموصل

2022/10/31 | 16:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفذت قوة من اللواء 58 بالحشد الشعبي والجيش، اليوم الاثنين، عملية أمنية جنوب مدينة الموصل.وبحسب بيان لهيئة الحشد تلقته ايرث نيوز “شملت العملية تفتيش وتطهير حويجة تلول ناصر المحاذية لنهر دجلة جنوب الموصل.وتهدف العملية بحسب البيان الى “بحث عن فلول “داعش” الإرهابي وتعزيز الاستقرار الامني ضمن قاطع المسؤولية.

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