"149 مليار ريال".. الميزانية السعودية تسجل فائضا في الربع الثالث من العام

2022/10/31 | 16:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت السعودية فائضا في ميزانيتها، حتى الربع الثالث من عام 2022، بأكثر من 149 مليار ريال (حوالي 40 مليار دولار) مع تسجيل إيرادات نفطية بقيمة أكثر من 229 مليار ريال (حوالي 61 مليار دولار) في الربع الثالث، وفق بيانات وزارة المالية التي نشرتها الاثنين على حسابها الرسمي

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