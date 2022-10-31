المالية تعلن البدء فعلياً بإعداد قانون الموازنة لعام 2023

2022/10/31 | 17:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين،

البدء فعلياً بإعداد قانون الموازنة

لعام 2023.

وقال المستشار المالي في وزارة المالية

عبد الحسن جمال، إن "الوزارة بدأت فعليا

باعداد موازنة 2023 وقريبا ستقدم الى مجلس

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