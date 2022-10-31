2022/10/31 | 17:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -W1uUD6aVSE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العبدلي : يجب ان تتضمن الموازنة اجراءات ملزمة في حال تم تغيير سعر صرف الدولار) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العبدلي : يجب ان تتضمن الموازنة اجراءات ملزمة في حال تم تغيير سعر صرف الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).