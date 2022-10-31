ريم.. قصة الجرأة والشخصية القوية التي جعلت من صوتها أعلى

2022/10/31 | 17:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تكن ذات شخصية قوية في صغرها، فكان صوتها منخفضا طول الوقت..إلا أن إصرارها على أن تكون أقوى وتمتلك الجرأة اللازمة، جعل من صوتها أقوى وساعدها في تحقيق حلمها ببدء مشوار الدراسة في المحاسبة المعلوماتية، إلى جانب استفادتها من منحة صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين.هذه قصة ريم

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