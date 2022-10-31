المالية تعلن البدء فعلياً بإعداد قانون الموازنة.. ماذا عن سعر الصرف؟

2022/10/31 | 17:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، البدء فعلياً بإعداد قانون الموازنة لعام 2023. وقال المستشار المالي في وزارة المالية عبد الحسن جمال، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الوزارة بدأت فعلياً بإعداد موازنة 2023 وقريبا ستقدم الى مجلس الوزراء".

وبين أن "تعديل سعر الصرف الدولار ضمن سياسات الحكومة ومجلس الوزراء هو من يتخذ القرار لكن في الموازنة لم يطرح لغاية الان".

وأضاف، أنه "لا يوجد سقف زمني لإرسال قانون الموازنة الى مجلس النواب لكن نعمل لإرسالها في اقرب وقت".

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