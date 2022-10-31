خبير اقتصادي: لا يوجد توجه لإعادة النظر بسعر صرف الدولار

2022/10/31 | 17:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، أن الورقاء البيضاء ألزمت بالإبقاء على سعر صرف الدولار.

وقال أنطوان، إن "تأجيج ملف إعادة النظر بسعر صرف الدولار ما هو إلّا ملف انتخابي استخدم في فترة من الفترات"، مؤكداً أنه "من خلال الدراسات الاقتصادية لا يوجد أي إقدام أو توجه نحو إعادة النظر بسعر صرف الدولار".

وتابع، أنه "على العكس، هناك تأكيد من محافظ البنك المركزي والمسؤولين المختصين في الشؤون المالية أنه لا يوجد أي نية لتغيير سعر صرف الدولار لأن هذه العملية جميعها مرتبطة بالورقة البيضاء".

وأضاف أنطوان في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "التلاعب بأسعار الصرف يزعزع ثقة الاستثمارات والشركات الأجنبية في التعاملات الاقتصادية مع العراق".

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