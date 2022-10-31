بينهم بالإرهاب.. القبض على عدد من المتهمين في البصرة

2022/10/31 | 17:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على عدد من المتهمين بينهم بالإرهاب".

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