2022/10/31 | 18:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أظهر تقرير سنوي للتوقعات صدر، الاثنين 10/31/2022، أن منظمة أوبك رفعت...

ظهرت المقالة أوبك ترفع التوقعات لنمو الطلب على النفط في 2023 أولاً على المسلة.

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