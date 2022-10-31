أمانة بغداد تستعيد 640 عقاراً تقدر بالمليارات

2022/10/31 | 18:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت امانة بغداد، الاثنين 10/31/2022، عن قيام لجنة الامر الديواني 50...

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