2022/10/31 | 18:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت بعض الفتاوى الدينية التي جاءت بعد إطلاق "وثيقة القيم" قبيل انتخابات مجلس الأمة، الجدل في الكويت، وسلطت الضوء على الانقسام الحاصل في المجتمع، بين مؤيد لها ومعارض.

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