بحوزتهن ملابس نسائية.. اعتقال عصابة مختصة بسرقة الأسواق في نينوى

2022/10/31 | 18:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت قوة من شرطة محافظة نينوى، الاثنين، القبض على متهم بالارهاب وعصابة مختصة بجرائم السرقة في الأسواق.

وذكرت شرطة المحافظة في بيان، انه “تمكنت مفارز شرطة محافظة نينوى من القبض على عصابة مختصة بجرائم السرقة في الأسواق الشعبية والعامة، وبينت مديرية الشرطة انه بعد انتشار ظاهرة السرقة في الاسواق العامة تم تشكيل مفارز من مديرية مكافحة الاجرام، ومن خلال متابعة كامرات المراقبة تمكنت شعبة مكافحة سرقة السيارات من القاء القبض على عصابة تتكون من ( ٣ ) نساء، متخصصة بسرقة الباعة المتجولين ومحلات الملابس والكماليات”.

واضاف البيان انه “ضبط بحوزتهن بالجرم المشهود كمية من مواد التجميل وملابس نسائية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهن وتدوين اقوالهن بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفهن وفق المادة ٤٤٤ ق ع”.

وعلى صعيد آخر، اشار البيان “تمكنت مفارز مديرية مكافحة الاجرام من القاء القبض على احد عناصر داعش الارهابي الذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى ديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، وتم القبض عليه في منطقة حي النهروان في الجانب الايمن لمدينة الموصل، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه اصوليا”.

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