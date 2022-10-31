قيمتها بالمليارات.. أمانة بغداد تعلن إعادة 640 عقاراً عائداً لها 

2022/10/31 | 18:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الاثنين، عن قيام لجنة الأمر الديواني 50 لسنة 2019 بإعادة (640) عقاراً عائداً للأمانة.

وذكر بيان للأمانة، أن "أمانة بغداد تقدم شكرها وتقديرها لجميع الجهات التي سعت لاسترداد تلك العقارات لاسيما اللجنة التي تضم ديوان الرقابة المالية وأعضاء من هيئة النزاهة".

وأشار إلى أن "اللجنة المذكورة ما زالت مستمرة بعملها بالتحري والتدقيق بشكل سري وبالغ الدقة عن عقارات أخرى لإعادتها لأمانة بغداد".

وأضاف، أن "اللجنة التي شكلت من قبل مجلس الوزراء أعادت لأمانة بغداد (1157) عقاراً لغاية الآن ضمن جهود استثنائية وبمستوى عالٍ من المهنية بغية الحفاظ على المال العام".

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