2022/10/31 | 18:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: يواجه المنهاج الوزاري لرئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، ملف الفضائيين ومزدوجي...

ظهرت المقالة فضائيون في حمايات النواب والمسؤولين المتنفذين أولاً على المسلة.

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