الأحزاب الكردية منقسمة حول طريقة احتساب نقاط الاستحقاق والوزارات

2022/10/31 | 18:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أوضح النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، الإثنين 10/31/2022، على...

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