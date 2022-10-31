2022/10/31 | 19:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمانة بغداد تعلن إعادة 640 عقاراً قيمتها بالمليارات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/31 | 19:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة بغداد تعلن إعادة 640 عقاراً قيمتها بالمليارات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة بغداد تعلن إعادة 640 عقاراً قيمتها بالمليارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).