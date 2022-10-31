استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية.. وتركيا تسعى لإنقاذ الاتفاق

2022/10/31 | 19:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادرت سفن شحن محملة بالحبوب ومنتجات زراعية أخرى الموانئ الأوكرانية الاثنين رغم قرار روسيا الانسحاب من اتفاق تاريخي يهدف إلى تخفيف أزمة الغذاء العالمية.

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