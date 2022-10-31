2022/10/31 | 19:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص خالد بتال يباشر مهام عمله بمقر الوزارة ويطلق حزمة تعهدات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خالد بتال يباشر مهام عمله بمقر الوزارة ويطلق حزمة تعهدات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خالد بتال يباشر مهام عمله بمقر الوزارة ويطلق حزمة تعهدات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).