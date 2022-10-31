2022/10/31 | 19:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، اليوم الاثنين ،إطلاق الاستمارة الإلكترونية لتسجيل خيارات التقديم الى الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2023/2022.وذكر اعلام الوزارة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/،انه “التزاما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إطلاق استمارة خيارات التقديم إلى الجامعات والكليات الأهلية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق استمارة خيارات التقديم إلى الجامعات والكليات الأهلية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق استمارة خيارات التقديم إلى الجامعات والكليات الأهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).