هل وضع صندوق النقد الدولي شروطا على مصر تتعلق بنشاط الجيش في الاقتصاد؟ جهاد أزعور يجيب CNN

2022/10/31 | 19:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، على ضرورة منح مساحة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري وأشار إلى أن مرونة سعر الصرف ستساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وهذا ما قاله عند سؤاله عن وجود شرط للقرض المقدم من الصندوق لمصر يتعلق بنفوذ ونشاط الجيش في الاقتصاد.

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