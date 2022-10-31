كم سيبلغ النمو الاقتصادي في العراق خلال 2023؟

2022/10/31 | 19:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر عن صندوق النقد الدولي، الاثنين، أن النمو الاقتصادي في العراق سيتراجع الى 4% خلال عام 2023 بعد ارتفاعه إلى 9% خلال عام 2022.

ووفق التقرير، فإن "النمو الاقتصادي للعراق سيتراجع خلال عام 2023 إلى 4% من 9% خلال عام 2022 بعد ارتفاعه 10.4% في عام 2021"، لكن التقرير توقع أن يرتفع النمو الاقتصادي للعراق في عام 2027 الى 5.2%".

واضاف ان "أعلى نمو اقتصادي ستشهده الدول العربية خلال عام 2023 سيكون من نصيب ليبيا وبنسبة 17.9%، تليه جيبوتي بنسبة 5%، ومن ثم موريتانيا بنسبة ،4.8 ومن ثم مصر بنسبة 4.4%، ومن ثم تأتي الإمارات بنسبة 4.2%، ومن ثم عمان بنسبة 4.1%، ومن ثم تأتي السعودية بعد العراق بنسبة 3.7%".

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