الأمانة العامة: مشروع الأبنية المدرسية سيلغي المدارس الطينية والكرفانية

2022/10/31 | 19:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الإثنين، 3 معايير في توزيع الأبنية المدرسية في المحافظات، فيما أكدت أن مشروع الأبنية المدرسية سيعمل على إلغاء المدارس الطينية والكرفانية.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد، إن "توزيع المدارس في المحافظات ضمن مشروع الأبنية المدرسية يخضع لثلاثة معايير، أهمها الاهتمام بملف المدارس الطينية والكرفانية"، لافتاً إلى أن "المشروع سيعمل على إلغاء المدارس الطينية والكرفانية وإنشاء مدارس جديدة بمواصفات فنية وهندسية".

وأضاف مجيد، أن "حصة محافظة ذي قار من المشروع خلال المرحلة الأولى هي 106 مدارس وزعت على جميع الوحدات الإدارية في المحافظة".

ولفت إلى "توزيع 30 مدرسة أخرى على محافظة ذي قار من أصل 122 مدرسة ضمن مشروع وزارة التربية رقم واحد".

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