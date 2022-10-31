2022/10/31 | 19:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qy5Eebw6O3M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #رحال ينقل الفلكلور الأيزيدي خلال مواكبة الأيزيديين في #عيد_الجماعية في #معبد_لالش ! #shorts) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #رحال ينقل الفلكلور الأيزيدي خلال مواكبة الأيزيديين في #عيد_الجماعية في #معبد_لالش ! #shorts) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).