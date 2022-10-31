شاهد بالفيديو.. مشكلة التعسف الإداري في الخطوط الجويّة العراقيّة

2022/10/31 | 19:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yUlQeu5DS00

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