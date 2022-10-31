السكك تلتقي شركتي هونداي والستوم لأكمال اجراءات عقد مشروع قطار بغداد المعلق

2022/10/31 | 20:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ترأس مدير عام سكك حديد العراق، طالب جواد كاظم الحسيني، اليوم الاثنين، في مقر الشركة اجتماعا ضم الفريق الوزاري للنقل ومدير شركة هونداي الكورية، ومدير شركة الستوم الفرنسية لمناقشة إجراءات تنفيذ عقد مشروع قطار بغداد المعلق.وبين مدير عام شركة السكك خلال الاجتماع، في بيان وتلقته ايرث نيوز، انه ” اهمية مشروع قطار […]

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