2022/10/31 | 20:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عن قطع جسر الجمهورية وسط العاصمة.وقالت القيادة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/،إنه “تنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد، تم قطع جسر الجمهورية بشكل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قطع جسر الجمهورية في بغداد المركز الخبري الوطني.

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