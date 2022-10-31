تكليف المحمداوي نائباً للعمليات المشتركة - عاجل

2022/10/31 | 20:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بتكليف الفريق الركن قيس المحمداوي نائباً لقائد العمليات المشتركة.

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