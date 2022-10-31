العمليات تعلن قطع جسر الجمهورية وسط بغداد وتبين السبب

2022/10/31 | 20:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، قطع جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.

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